2020-08-03T14:57:47+03:00
Происшествия

В Тульской области «Ford» сбил 52-летнюю женщину

Она переходила проезжую часть дороги в неположенном месте
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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1 августа в 14.45 на улице Магистральная в Узловой произошло ДТП. 34-летний мужчина на автомобиле «Ford Fusion» наехал на пешехода, 52-летнюю женщину.

По предварительной информации, она переходила проезжую часть дороги в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП женщина получила различные травмы. После оказания помощи медики отпустили ее домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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