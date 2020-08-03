В Туле на улице Кутузова пешеход угодил под колеса иномарки
Он переходил проезжую часть дороги в неположенном месте
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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31 июля в 19-20 на улице Кутузова в Туле произошло ДТП. 38-летний мужчина на «Chevrolet Cruze» наехал на пешехода, 38-летнего мужчину.
По предварительной информации, последний переходил проезжую часть дороги в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пешеход получил различные травмы, и после оказания помощи медики отпустили его домой.
ИСТОЧНИК KP.RU