В Туле на улице Кутузова пешеход угодил под колеса иномарки

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:51:57+03:00

Он переходил проезжую часть дороги в неположенном месте

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31 июля в 19-20 на улице Кутузова в Туле произошло ДТП. 38-летний мужчина на «Chevrolet Cruze» наехал на пешехода, 38-летнего мужчину.

По предварительной информации, последний переходил проезжую часть дороги в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы, и после оказания помощи медики отпустили его домой.

ИСТОЧНИК KP.RU