В Туле 23 мотоциклиста попались на нарушении ПДД
Мотоциклисты допустили 23 нарушения ПДД. Их выявили сотрудники мотогруппы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Туле. Всего с 27 июля по 2 августа пресекли 46 нарушений.
Среди самых распространенных:
распространенными нарушениями являлись:
1 - управление ТС с нечитаемыми номерами;
4 - управление ТС без государственных регистрационных знаков;
2 - управление транспортным средством без документов;
2 - управление транспортным средством без мотошлема;
1 - управление транспортным средством без водительского удостоверения;
1 - невыполнение требования сигналов светофора;
3 - нарушение требований дорожных знаков;
2 - нарушение правил использования световыми приборами, звуковыми сигналами;
7 - управление транспортным средством без полиса ОСАГО.
ИСТОЧНИК KP.RU