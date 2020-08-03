В Туле 23 мотоциклиста попались на нарушении ПДД

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:34:49+03:00

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Мотоциклисты допустили 23 нарушения ПДД. Их выявили сотрудники мотогруппы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Туле. Всего с 27 июля по 2 августа пресекли 46 нарушений.

Среди самых распространенных:

распространенными нарушениями являлись:

1 - управление ТС с нечитаемыми номерами;

4 - управление ТС без государственных регистрационных знаков;

2 - управление транспортным средством без документов;

2 - управление транспортным средством без мотошлема;

1 - управление транспортным средством без водительского удостоверения;

1 - невыполнение требования сигналов светофора;

3 - нарушение требований дорожных знаков;

2 - нарушение правил использования световыми приборами, звуковыми сигналами;

7 - управление транспортным средством без полиса ОСАГО.

ИСТОЧНИК KP.RU