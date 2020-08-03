Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 3 августа 2020 года составило 32 человека

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:06:12+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 3 августа 2020 года

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В Тульской области с 28 июля по 3 августа скончались 32 человека с коронавирусом. Это жители Тулы, Москвы, Алексина, Донского, Щекинского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Узловского, Чернского и Ясногорского районов в возрасте от 38 до 94 лет.

Из них 2 человека в возрасте 30-49 лет, 9 – в возрасте 50-64 лет, 21 человек – старше 65 лет. У 29 пациентов также имелись хронические заболевания.

Общее количество умерших из-за коронавируса в Тульской области – 248 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU