Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 3 августа 2020 года составило 260 человек
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 3 августа 2020 года
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В Тульской области с 28 июля по 3 августа 260 человек выздоровели от коронавируса. Это жители областного центра и других районов области. Все они получили отрицательные результаты тестов на COVID-19. Общее количество выздоровевших за все время наблюдения – 7 017 человек.
Напомним, за минувшую неделю зарегистрировано 213 новых случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU