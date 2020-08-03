2020-08-03T11:57:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тульской области на 3 августа 2020 года составило 213 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 3 августа 2020 года
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области с 28 июля по 3 августа коронавирус подтвердился у 213 человек. Заболели жители практически всех районов области.

Исключение составили Арсеньевский, Одоевский, Белевский, Чернский, Суворовский, Куркинский, Воловский районы.

Всех заболевших своевременно изолировали, в очагах провели дезинфекцию.

Всего в регионе зарегистрировано 8 411 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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