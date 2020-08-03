Число заболевших коронавирусом в Тульской области на 3 августа 2020 года составило 213 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 3 августа 2020 года
Изменить размер текста:
В Тульской области с 28 июля по 3 августа коронавирус подтвердился у 213 человек. Заболели жители практически всех районов области.
Исключение составили Арсеньевский, Одоевский, Белевский, Чернский, Суворовский, Куркинский, Воловский районы.
Всех заболевших своевременно изолировали, в очагах провели дезинфекцию.
Всего в регионе зарегистрировано 8 411 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU