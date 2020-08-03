В Туле мужчина украл из зоны разгрузки ресторана быстрого питания коробку с продуктами
Полицейские выясняют все детали и обстоятельства происшествия
Изменить размер текста:
В Туле мужчина из зоны разгрузки ресторана быстрого питания украл коробку с продуктами. Преступник воспользовался тем, что работники оставили ее без внимания. Его вычислили с помощью камер видеонаблюдения.
В дальнейшем сотрудники полиции установили личность и местонахождение вероятного злоумышленника. Им оказался 28-летний безработный ранее судимый мужчина. Он доставлен для разбирательства. Полицейские выясняют все детали и обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU