146 туляков находились в магазинах без масок

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:40:56+03:00

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Полицейские составили на туляков 146 протоколов за отсутствие маски в магазинах. Еще 26 – на тех, кто пренебрегал средствами индивидуальной защиты дыхания в зданиях и сооружениях, 59 – в общественном транспорте, 62 – на остановках. Таковы итоги рейдов за выходные дни – с 31 июля по 2 августа.

Проверки проводятся на постоянной основе сотрудниками полиции различных служб и подразделений органов внутренних дел – участковыми, ППС, Госавтоинспекцией и другими.

ИСТОЧНИК KP.RU