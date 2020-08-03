2020-08-03T10:40:56+03:00
Коронавирус Covid-19

146 туляков находились в магазинах без масок

Мария ВЛАСОВА
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Полицейские составили на туляков 146 протоколов за отсутствие маски в магазинах. Еще 26 – на тех, кто пренебрегал средствами индивидуальной защиты дыхания в зданиях и сооружениях, 59 – в общественном транспорте, 62 – на остановках. Таковы итоги рейдов за выходные дни – с 31 июля по 2 августа.

Проверки проводятся на постоянной основе сотрудниками полиции различных служб и подразделений органов внутренних дел – участковыми, ППС, Госавтоинспекцией и другими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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