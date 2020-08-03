В Тульской области представитель цыганского этноса разрушил памятники и кресты на кладбище
Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм»
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В одной из деревень Щекинского района представитель цыганского этноса разрушил 5 могильных памятников и 7 крестов. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Сотрудники полиции задержали 28-летнего безработного ранее судимого представителя цыганского этноса. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Вандализм».
ИСТОЧНИК KP.RU