В Тульской области представитель цыганского этноса разрушил памятники и кресты на кладбище

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:31:05+03:00

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В одной из деревень Щекинского района представитель цыганского этноса разрушил 5 могильных памятников и 7 крестов. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции задержали 28-летнего безработного ранее судимого представителя цыганского этноса. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Вандализм».

ИСТОЧНИК KP.RU