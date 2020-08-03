В Туле аграрий накопил гору птичьего помета почти в два метра высотой

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:23:40+03:00

Содержание в почве потенциально опасных для человека организмов превышает предельно допустимый уровень в 10 раз

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Собственница земельного участка в Ленинском районе размещала на части земельного участка на площади 1,08 га птичий помет. Навалы достигали в высоту почти 2 метра. По округе разносился зловонный запах. Влагопоглощающий материал под пометом отсутствовал, помет с органическим веществом не был перемешан.

Нарушения обнаружили сотрудники Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям. Исследование в лаборатории показало: во всех пробах почвы содержание потенциально опасных для человека микробиологических организмов превышает предельно допустимый уровень в 10 раз. Почва исследуемого земельного участка характеризуется как опасная.

Женщину оштрафовали на 20 000 рублей. Для устранения выявленного административного правонарушения выдано предписание.

ИСТОЧНИК KP.RU