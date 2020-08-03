2020-08-03T10:02:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В «Список памяти» вошли 12 погибших из-за коронавируса медработников Тульской области

Список ведут работники здравоохранения
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В «Список памяти» вошли 12 медработников из Тульской области. Все они погибли во время пандемии:

Авдовенко Анатолий Леонидович, 60 лет, зав. отделением гнойной хирургии, Новомосковская городская клиническая больница, г. Новомосковск, Тульская область;

Головина Галина Валерьевна, 44 года, медсестра, Городская больница №11, Тула;

Елагина Валентина Ивановна, 64 года, медицинский статистик, Ефремовская районная больница им. А. И. Козлова, г. Ефремов, Тульская область;

Зыбин Анатолий Анатольевич, 65 лет, водитель скорой помощи, Богородицкая ЦРБ, г. Богородицк, Тульская область;

Петровский Игорь Васильевич, 66 лет, заведующий подстанцией СМП, г. Киреевск, Тульская область;

Покровская Татьяна Борисовна, 62 года, санитарка, Городская болньица №9, Тула;

Полиенко Игорь Леонидович, 55 лет, хирург, Киреевская ЦРБ, г. Киреевск, Тульская область;

Симма Анатолий Исаакович, 70 лет, врач-анестезиолог, Больница им. Ваныкина, Тула;

Филипских Ольга Васильевна, 58 лет, медсестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, Новомосковская городская клиническая больница, г. Новомосковск, Тульская область;

Чепель Ирина Робертовна, 58 лет, санитарка, Тульская Областная Клиническая Больница, Тула.

Список ведут сами медицинские работники. В нем указано более 600 имен из разных регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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