2020-08-02T18:40:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В пяти детсадах Тульской области нашли коронавирусные нарушения

В отношении ответственных лиц возбуждены дела
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Управление Роспотребнадзора по Тульской области обнаружило нарушения санитарного законодательства в 5 дошкольных образовательных организациях.

Среди них - детский сад комбинированного вида № 26 (г.Алексин); детский сад № 1 (г. Венев);. детский сад № 4» (г. Венев); Центр развития ребенка - детский сад № 14 (г. Узловая); детский сад общеразвивающего вида № 25 (г. Узловая).

В отношении ответственных лиц возбуждено 6 дел об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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