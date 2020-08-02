В пяти детсадах Тульской области нашли коронавирусные нарушения
В отношении ответственных лиц возбуждены дела
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Управление Роспотребнадзора по Тульской области обнаружило нарушения санитарного законодательства в 5 дошкольных образовательных организациях.
Среди них - детский сад комбинированного вида № 26 (г.Алексин); детский сад № 1 (г. Венев);. детский сад № 4» (г. Венев); Центр развития ребенка - детский сад № 14 (г. Узловая); детский сад общеразвивающего вида № 25 (г. Узловая).
В отношении ответственных лиц возбуждено 6 дел об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU