2 Авг. 2020 2020-08-02T17:04:04+03:00

За 2 часа рейда было проверено более 30 транспортных средств

Изменить размер текста: A A

В Туле на нарушителей «масочного режима» составили 18 протоколов. Таковы итоги рейда полиции на ул. Ложевой.

Сотрудники ГИБДД, ППС и участковые уполномоченные проверяли соблюдение масочного режима пассажирами общественного транспорта. За 2 часа рейда было проверено более 30 транспортных средств.

Полицейские рекомендовали тулякам надеть маски. При отсутствии таковых, а также в случае отказа от их использования в отношении пассажиров составлялись административные протоколы.

Напомним, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрен штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU