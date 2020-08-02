2020-08-02T17:04:04+03:00
Общество

В Туле на нарушителей «масочного режима» составили 18 протоколов

За 2 часа рейда было проверено более 30 транспортных средств
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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В Туле на нарушителей «масочного режима» составили 18 протоколов. Таковы итоги рейда полиции на ул. Ложевой.

Сотрудники ГИБДД, ППС и участковые уполномоченные проверяли соблюдение масочного режима пассажирами общественного транспорта. За 2 часа рейда было проверено более 30 транспортных средств.

Полицейские рекомендовали тулякам надеть маски. При отсутствии таковых, а также в случае отказа от их использования в отношении пассажиров составлялись административные протоколы.

Напомним, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрен штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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