2020-08-02T16:39:16+03:00
Происшествия

Житель Тульской области обокрал знакомого, пока того не было дома

В полиции выясняют детали случившегося
Мария ВЛАСОВА
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В Новомосковске 31-летний ранее судимый мужчина подобрал ключ к входной двери в квартиру своего знакомого. Воспользовавшись его отсутствием, проник в чужое жилище для кражи.

Подозреваемый забрал деньги в размере 4 тысяч рублей, бензопилу и аудиоколонку. После обнаружения признаков кражи потерпевший обратился в полицию.

В полиции выясняют детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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