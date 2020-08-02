Житель Тульской области обокрал знакомого, пока того не было дома
В полиции выясняют детали случившегося
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В Новомосковске 31-летний ранее судимый мужчина подобрал ключ к входной двери в квартиру своего знакомого. Воспользовавшись его отсутствием, проник в чужое жилище для кражи.
Подозреваемый забрал деньги в размере 4 тысяч рублей, бензопилу и аудиоколонку. После обнаружения признаков кражи потерпевший обратился в полицию.
В полиции выясняют детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU