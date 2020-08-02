2020-08-02T16:25:02+03:00
Общество

В Кондуках полицейские провели рейд

Отдыхающим напомнили о недопущении нарушений общественного порядка
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УМВД России по Тульской областиФото: УМВД России по Тульской области
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В деревне Кондуки на территории комплекса «Романцевские горы» полицейские провели рейд. Отдыхающим напомнили о недопущении нарушений общественного порядка, о запрете на открытое разведение огня и важности своевременного сбора мусора.

Кроме того, проводили работу по выявлению и пресечению нарушений законодательства.

Напомним, «Романцевские горы» - охраняемая территория местного значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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