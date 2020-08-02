В Туле из инфекционного госпиталя в манеже «Арсенал» выписали последнего пациента

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:08:11+03:00

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В Туле из инфекционного госпиталя в манеже «Арсенал» 27 июля выписали последнего пациента. После дезинфекции 31 июля госпиталь закрылся.

За время работы здесь прошли лечение 507 пациентов с коронавирусом. Это люди с легкой и средней степенью тяжести заболевания.

Для работы в госпитале было привлечено 116 медицинских сотрудников, в том числе - 24 врача. Также в стационаре работали студенты и ординаторы медицинского института и медицинского колледжа.

Медики уже вернулись в штатный режим работы в своих больницах.Также в медучреждения возвращено оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU