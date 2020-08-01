Два жителя Тульской области угнали автомобили, чтобы доехать из одного города в другой

1 Авг. 2020 2020-08-01T19:18:26+03:00

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В Туле неизвестные угнали автомобиль ВАЗ-211440 2011 года выпуска, припаркованный около дома по улице Калужское шоссе,16.

Полицейские нашли машину в Суворове около дома по улице Ленинского Юбилея, 4. Недалеко от автомобиля задержали двух безработных и ранее судимых 17-летнего и 22-летнего местных жителей.

Оказалось, что сначала преступники угнали ВАЗ-21061 1998 года выпуска в Суворове. На нем они поехали в Тулу по делам. Затем бросили машину около дома по улице Верхняя Волоховская, 1. Спустя некоторое время, чтобы вернуться домой, им понадобилась другая машина, которую они и похитили от дома на Калужском шоссе.

В полиции по данным фактам проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанных получены признательные показания. Похищенные автомобили возвращены законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU