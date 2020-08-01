2 августа в центре Тулы ограничат движение

1 Авг. 2020 2020-08-01T18:39:46+03:00

Изменить размер текста: A A

2 августа с 00:00 до 14:00 в центре Тулы ограничат движение и запретят остановку и стоянку транспорта. Это связано с проведением торжественных мероприятий, посвященных 90-летию со дня образования ВДВ.

Ограничение будет действовать на парковках по ул. Союзной и вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской; по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до ул. Революции, по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Менделеевской на участке от ул. Революции до ул. Тургеневской, по ул. Союзной.

ИСТОЧНИК KP.RU