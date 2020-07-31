31 Июль 2020 2020-07-31T17:56:56+03:00

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В Тульской области статистические данные о смертности от коронавируса отличаются от оперативных. Причина этого кроется в уточнении причины смерти на основе патолого-анатомических исследований. На них уходит до 45 дней. Об этом сообщил минздрав региона.

Первоначальные данные о причинах смерти за прошедшие месяцы корректируются по результатам исследований.

За май в Тульской области умер 91 человек. Больше половины из них — люди старше 65 лет. Каждый второй из них имел несколько тяжелых сопутствующих заболеваний (диабет, болезни системы кровообращения, онкозаболевания и другие).

Исследование причин смерти умерших в июне и июле продолжается. Показатели смертности и летальности за эти месяцы скорректируют после определения окончательной причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU