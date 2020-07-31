В Тульской области статистические данные о смертности от коронавируса отличаются от оперативных
В Тульской области статистические данные о смертности от коронавируса отличаются от оперативных. Причина этого кроется в уточнении причины смерти на основе патолого-анатомических исследований. На них уходит до 45 дней. Об этом сообщил минздрав региона.
Первоначальные данные о причинах смерти за прошедшие месяцы корректируются по результатам исследований.
За май в Тульской области умер 91 человек. Больше половины из них — люди старше 65 лет. Каждый второй из них имел несколько тяжелых сопутствующих заболеваний (диабет, болезни системы кровообращения, онкозаболевания и другие).
Исследование причин смерти умерших в июне и июле продолжается. Показатели смертности и летальности за эти месяцы скорректируют после определения окончательной причины смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU