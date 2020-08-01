Многофункциональный спортивный комплекс "Тула-Арена" возведут к лету 2021 года
Строительство многофункционального спортивного комплекса "Тула-Арена" планируется завершить летом 2021 года. Сооружение возводят на Калужском шоссе.
Проект предусматривает чашу для гандбола с возможностью проведения соревнований по мини-футболу, баскетболу и волейболу, а также тренажерный зал. Здесь появятся зрительные трибуны на 1 600 стационарных и 400 телескопических мест, раздевалки, кафе и др. Кроме того, тренировочный комплекс будет включать в себя 6 залов для единоборств.
Также предстоит строительство дублера Калужского шоссе для съезда к спорткомплексу.
ИСТОЧНИК KP.RU