2020-07-31T17:39:06+03:00
Происшествия

В Тульской области в сетевых магазинах алкогольной продукции нашли санитарные нарушения

Речь о несоблюдении дезинфекции, рекомендаций по использованию масок
Мария ВЛАСОВА
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Управление Роспотребнадзора по Тульской области выявило нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в магазинах «Красное и Белое».

Речь о несоблюдении дезинфекции, рекомендаций по использованию масок персоналом, кратности проведения уборки помещений.

За выявленные нарушения в отношении должностных лиц возбуждено 17 дел по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

ИСТОЧНИК KP.RU

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