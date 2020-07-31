В Тульской области в сетевых магазинах алкогольной продукции нашли санитарные нарушения
Речь о несоблюдении дезинфекции, рекомендаций по использованию масок
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Управление Роспотребнадзора по Тульской области выявило нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в магазинах «Красное и Белое».
Речь о несоблюдении дезинфекции, рекомендаций по использованию масок персоналом, кратности проведения уборки помещений.
За выявленные нарушения в отношении должностных лиц возбуждено 17 дел по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".
ИСТОЧНИК KP.RU