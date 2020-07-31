В Тульской области в сетевых магазинах алкогольной продукции нашли санитарные нарушения

31 Июль 2020 2020-07-31T17:39:06+03:00

Речь о несоблюдении дезинфекции, рекомендаций по использованию масок

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Управление Роспотребнадзора по Тульской области выявило нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в магазинах «Красное и Белое».

Речь о несоблюдении дезинфекции, рекомендаций по использованию масок персоналом, кратности проведения уборки помещений.

За выявленные нарушения в отношении должностных лиц возбуждено 17 дел по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

ИСТОЧНИК KP.RU