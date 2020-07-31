На ул. Металлургов в Туле прошел рейд по борьбе с незаконной торговлей
Вся продукция была убрана
Фото: Администрация Тулы
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На ул. Металлургов в Туле прошел рейд по борьбе с незаконной торговлей. В нем приняли участие сотрудники главного управления по Пролетарскому терокругу при участии полиции. Вся продукция в ходе рейда была убрана.
Торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 7 тысяч до 70 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU