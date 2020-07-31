31 Июль 2020 2020-07-31T17:27:49+03:00

Изменить размер текста: A A

На ул. Металлургов в Туле прошел рейд по борьбе с незаконной торговлей. В нем приняли участие сотрудники главного управления по Пролетарскому терокругу при участии полиции. Вся продукция в ходе рейда была убрана.

Торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 7 тысяч до 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU