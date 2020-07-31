Мазут на территории комбайнового завода в Туле: возбуждено уголовное дело
В Пролетарском округе Тулы на территории бывшего комбайнового завода на почву был разлит мазут. Жидкость 3 класса опасности вытекала из металлических емкостей.
Из-за действий неизвестных произошло загрязнение воздуха и почвы до величин, представляющих опасность для здоровья и жизни человека, а также окружающей среды.
Тульская природоохранная прокуратура направила материалы проверки в следствие. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение окружающей среды".
ИСТОЧНИК KP.RU