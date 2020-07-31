В Туле ОБ ДПС ГИБДД переехало на Косую гору

31 Июль 2020 2020-07-31T17:06:45+03:00

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ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Туле начинает работать по новому адресу: поселок Косая Гора, улица Максима Горького, 62 А. Ранее он находился на ул. Советская, дом 110.

Сейчас действуют прежние номер телефонов дежурной части. Телефоны дежурной части: 32-45-00, 32-45-02, 32-45-10 Телефоны группы по ИАЗ: 32-95-73 (по вопросам о водительских удостоверениях), 32-95-75 (по вопросам о штрафах)

ИСТОЧНИК KP.RU