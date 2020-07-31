Новый перинатальный центр начнет принимать тулячек осенью 2021 года

31 Июль 2020 2020-07-31T16:27:02+03:00

Центр возведен более чем на 40%

Изменить размер текста: A A

Новый перинатальный центр в Туле начнет принимать мам осенью 2021 года. Сейчас центр возведен более чем на 40%.

Основные конструктивные работы завершены, прокладываются внутренние и наружные инженерные системы, ведутся монтаж лифтов, фасадные и отделочные работы.

Все работы ведутся по графику. К концу 2020 года здание планируется достроить и начать монтаж современного медицинского оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU