Новый перинатальный центр начнет принимать тулячек осенью 2021 года
Центр возведен более чем на 40%
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Новый перинатальный центр в Туле начнет принимать мам осенью 2021 года. Сейчас центр возведен более чем на 40%.
Основные конструктивные работы завершены, прокладываются внутренние и наружные инженерные системы, ведутся монтаж лифтов, фасадные и отделочные работы.
Все работы ведутся по графику. К концу 2020 года здание планируется достроить и начать монтаж современного медицинского оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU