В тульской деревне Оленино обустраивают зону отдыха и досуга

31 Июль 2020 2020-07-31T16:17:57+03:00

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В деревне Оленино обустраивают зону отдыха и досуга. 31 июля подрядная организация приступила к работам. Зона досуга и отдыха будет включать в себя сцену, детскую и спортивную площадки.

Подрядчик начинает обустройство оснований для спортивного и игрового оборудования и установке элементов.

Отметим, что этот проект благоустройства победил в региональном конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU