В тульской деревне Оленино обустраивают зону отдыха и досуга
Подрядная организация приступила к работам
Фото: Администрация Тулы
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В деревне Оленино обустраивают зону отдыха и досуга. 31 июля подрядная организация приступила к работам. Зона досуга и отдыха будет включать в себя сцену, детскую и спортивную площадки.
Подрядчик начинает обустройство оснований для спортивного и игрового оборудования и установке элементов.
Отметим, что этот проект благоустройства победил в региональном конкурсе.
ИСТОЧНИК KP.RU