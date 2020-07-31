В Туле на улице Болдина велосипедист попал под две машины
Молодой человек получил различные травмы
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30 июля в 10-15 на улице Болдина в Туле произошло ДТП. 34-летний мужчина на автомобиле «Opel Astra» наехал на велосипедиста.
18-летний молодой человек, заблаговременно не спешившись, пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.
После этого велосипедист осуществил наехал на припаркованный автомобиль «Chevrolet Orlando».
В результате ДТП молодой человек получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU