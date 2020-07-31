В Туле на улице Болдина велосипедист попал под две машины

31 Июль 2020 2020-07-31T14:48:12+03:00

Изменить размер текста: A A

30 июля в 10-15 на улице Болдина в Туле произошло ДТП. 34-летний мужчина на автомобиле «Opel Astra» наехал на велосипедиста.

18-летний молодой человек, заблаговременно не спешившись, пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.

После этого велосипедист осуществил наехал на припаркованный автомобиль «Chevrolet Orlando».

В результате ДТП молодой человек получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU