В Тульской области иномарка вылетела в кювет: пострадали трое
По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
30 июля в 01.30 на 6 км дороги «М-2 Крым-Ревякино» Ясногорского района произошло ДТП. 33-летний мужчина на автомобиле «Kia Cerato» съехал в придорожный кювет, после чего машина опрокинулась. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
В результате ДТП пострадали пассажиры, 30-летний мужчина, 15-летняя и 14-летняя девочки. Все они получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены.
ИСТОЧНИК KP.RU