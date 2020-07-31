В Тульской области иномарка вылетела в кювет: пострадали трое

31 Июль 2020 2020-07-31T14:37:52+03:00

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

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30 июля в 01.30 на 6 км дороги «М-2 Крым-Ревякино» Ясногорского района произошло ДТП. 33-летний мужчина на автомобиле «Kia Cerato» съехал в придорожный кювет, после чего машина опрокинулась. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали пассажиры, 30-летний мужчина, 15-летняя и 14-летняя девочки. Все они получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU