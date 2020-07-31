В Туле изменятся маршруты трех трамваев
Трамваи маршрутов №№ 3, 7, 12 будут временно курсировать по измененной схеме. Это связано с ремонтом межрельсового пространства на пересечении ул. Кирова и ул. Кутузова.
№3 Московский вокзал -Щегловская Засека
ул. Коминтерна - ул. Советская - Чулковский мост- ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата
№ 7 ст-н «Металлург»- Щегловская Засека
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата
№12 пос. Менделеевский - ул. Штыковая
ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького
Движение трамваев по ул. Кирова будет ограничено с 17:00 1 августа до 05:00 2 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU