В Туле изменятся маршруты трех трамваев

31 Июль 2020 2020-07-31T12:00:27+03:00

Это связано с ремонтом межрельсового пространства

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Трамваи маршрутов №№ 3, 7, 12 будут временно курсировать по измененной схеме. Это связано с ремонтом межрельсового пространства на пересечении ул. Кирова и ул. Кутузова.

№3 Московский вокзал -Щегловская Засека

ул. Коминтерна - ул. Советская - Чулковский мост- ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата

№ 7 ст-н «Металлург»- Щегловская Засека

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата

№12 пос. Менделеевский - ул. Штыковая

ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького

Движение трамваев по ул. Кирова будет ограничено с 17:00 1 августа до 05:00 2 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU