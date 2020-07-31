В Туле начнет работать автокинотеатр

31 Июль 2020 2020-07-31T11:42:09+03:00

Зрители смогут смотреть фильмы под открытым небом из личного автомобиля

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В Зареченском округе Тулы начнет работать автокинотеатр. Гости смогут смотреть фильмы под открытым небом из личного автомобиля. За качественную картинку будет отвечать профессиональное проекционное оборудование.

Предполагается, что зрителей автокинотеатр будет принимать в августе и сентябре. В репертуар войдут фильмы, которые транслируют в «ДКЖ кино». Также организаторы обещают показ кинопремьер.

ИСТОЧНИК KP.RU