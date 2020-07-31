В Тульской области ревнивец спалил машину соперника

31 Июль 2020 2020-07-31T11:31:38+03:00

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В одном из посёлков Узловского района загорелся автомобиль «Ауди-80». Полицейские выяснили, что имел место умышленный поджог. К преступлению оказался причастен 37-летний местный житель.

По предварительным данным, мотивом стала ревность. Подозреваемый пытался ухаживать за девушкой, проживающей в соседнем доме. Та не реагировала на его знаки внимания. А в день поджога мужчина увидел, что она пригласила в дом 34-летнего гостя, приехавшего к ней на «Ауди».

Это послужило причиной внезапно возникшего умысла на поджог. В результате пожара никто не пострадал. Подозреваемый признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

ИСТОЧНИК KP.RU