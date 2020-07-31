В Тульской области бывший сотрудник УФСИН пойдет под суд за фиктивное трудоустройство осужденных

В Ясногорске бывшего начальника филиала УИС обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

11 жителям Ясногорского района были назначены исправительные работы с удержанием процентов из зарплаты в доход государства. Однако они наказание не отбыли. Для того чтобы скрыть это, мужчина с июня 2018 года по май 2019 года составлял приказы о приеме на работу осужденных в организацию, которая перестала работать с января 2018 года, и акты, в которых указывал, что осужденные отбывали наказание в виде исправительных работ.

Бывшего начальника обвиняют в совершении 7 эпизодов преступлений. Один из них выявила в ходе проверки прокуратура района.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.