В Туле ищут родственников красноармейца
Ранее Алексей Юхашников проживал в областном центре
Изменить размер текста:
Разыскиваются родственники красноармейца Алексея Юхашникова, 1922 года рождения. Ранее Алексей Михайлович проживал в Туле на ул. Заварная, 48.
Алексей Юхашников погиб 17 февраля 1943 года. Первичное место захоронения – г. Павлоград, Днепропетровская область, Украинская ССР.
Информацию о родственниках воина необходимо сообщать по адресу ул. Чапаева, д. 140, к. 118. Телефон 42-05-72.
ИСТОЧНИК KP.RU