В Туле изменится схема дорожного движения
По ряду адресов в Туле изменится схема дорожного движения. Меры необходимы для исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.
Одностороннее движение будет организовано:
на ул. Дронова, п. Косая Гора на участке от ул. Комсомольская до ул. 3-й Горьковский проезд;
ул. 3-й Горьковский проезд, п. Косая Гора на участке от ул. Дронова до ул. Гагарина.
Ограничена остановка и стоянка транспортных средств на ул. Демидовская будет на участке от ул. Луначарского до ул. Оружейный переулок по четной стороне.
Меры введут с 12 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU