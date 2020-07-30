30 Июль 2020 2020-07-30T17:44:43+03:00

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По ряду адресов в Туле изменится схема дорожного движения. Меры необходимы для исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.

Одностороннее движение будет организовано:

на ул. Дронова, п. Косая Гора на участке от ул. Комсомольская до ул. 3-й Горьковский проезд;

ул. 3-й Горьковский проезд, п. Косая Гора на участке от ул. Дронова до ул. Гагарина.

Ограничена остановка и стоянка транспортных средств на ул. Демидовская будет на участке от ул. Луначарского до ул. Оружейный переулок по четной стороне.

Меры введут с 12 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU