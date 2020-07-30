Подробности ДТП в Суворовском районе: водитель «Volkswagen» скончался
29 июля в 19-20 на 3 км дороги «Голодское-Суворов-Одоев автоподъезд к населенному пункту Березово» Суворовского района произошло ДТП.
59-летний мужчина на автомобиле «Nissan X-trail» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Volkswagen Polo» под управлением 34-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали: водитель «Nissan» и его пассажир, 55-летняя женщина; пассажиры «Volkswagen» - 31-летняя женщина, 11-летний и 7-летний мальчики.
Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водитель «Volkswagen» от полученных травм скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU