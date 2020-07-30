Подробности ДТП в Суворовском районе: водитель «Volkswagen» скончался

30 Июль 2020 2020-07-30T17:27:04+03:00

Один из автомобилей выехал на встречку

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29 июля в 19-20 на 3 км дороги «Голодское-Суворов-Одоев автоподъезд к населенному пункту Березово» Суворовского района произошло ДТП.

59-летний мужчина на автомобиле «Nissan X-trail» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Volkswagen Polo» под управлением 34-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали: водитель «Nissan» и его пассажир, 55-летняя женщина; пассажиры «Volkswagen» - 31-летняя женщина, 11-летний и 7-летний мальчики.

Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водитель «Volkswagen» от полученных травм скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU