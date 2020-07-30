В Тульской области в ДТП пострадали двое взрослых и ребенок

30 Июль 2020 2020-07-30T15:27:04+03:00

Автоледи не справилась с управлением

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30 июля в 11:30 на 58 км дороги «Золотое кольцо» (КТМР) произошло ДТП. 25-летняя девушка на автомобиле "ВАЗ" не справилась с управлением и наехала на металлическое барьерное ограждение.

Затем столкнулась с двигающимся во встречном направлении автомобилем "Рено Аркана" под управлением 38-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали оба водителя и 10-летний мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU