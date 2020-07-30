В Тульской области в ДТП пострадали двое взрослых и ребенок
Автоледи не справилась с управлением
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30 июля в 11:30 на 58 км дороги «Золотое кольцо» (КТМР) произошло ДТП. 25-летняя девушка на автомобиле "ВАЗ" не справилась с управлением и наехала на металлическое барьерное ограждение.
Затем столкнулась с двигающимся во встречном направлении автомобилем "Рено Аркана" под управлением 38-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали оба водителя и 10-летний мальчик.
ИСТОЧНИК KP.RU