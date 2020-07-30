Тулячка зарубила топором брата

30 Июль 2020 2020-07-30T15:14:47+03:00

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В Туле 61-летняя жительница обвиняется в совершении убийства. Инцидент произошел в одном из домов на улице Маяковского села Хрущево. Женщина нанесла брату множественные удары топором по голове и шее.

- От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, - сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU