В Тульской области обнаружили очаг бруцеллеза рогатого скота
Заболели два животных
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В Тульской области на территории д. Ознобищено Каменского района выявлен очаг бруцеллеза животных. Заболело 2 головы крупного рогатого скота. Об этом сообщает региональный комитет по ветеринарии.
Бруцеллез - хроническая инфекционная болезнь. В связи с социальной опасностью включен в список карантинных болезней. Передается человеку от животных (коровы, овцы, свиньи, козы, иногда даже собаки).
ИСТОЧНИК KP.RU