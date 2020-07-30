В Тульской области обнаружили очаг бруцеллеза рогатого скота

30 Июль 2020 2020-07-30T11:32:21+03:00

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В Тульской области на территории д. Ознобищено Каменского района выявлен очаг бруцеллеза животных. Заболело 2 головы крупного рогатого скота. Об этом сообщает региональный комитет по ветеринарии.

Бруцеллез - хроническая инфекционная болезнь. В связи с социальной опасностью включен в список карантинных болезней. Передается человеку от животных (коровы, овцы, свиньи, козы, иногда даже собаки).

ИСТОЧНИК KP.RU