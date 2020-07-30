30 июля в Туле остались без воды дома на ул. М.Мазая и Чаплыгина

30 Июль 2020 2020-07-30T10:53:57+03:00

Это связано с ремонтно-восстановительными работами

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30 июля с 11.00 до окончания работ по ряду адресов не будет холодной воды - на ул. М.Мазая.д.д. 2, 12, 14, 8, 20, 13, ул. Аносова д.д. 3,5,7,18, ул.Приупская д.д. 27а, 24, 25,27, 29,26,28, ул. Чаплыгина д.д. 1, 3, 5, 4, 6.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами по ул. Аносова-Металлургов.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU