В Тульской области появится четыре тысячи рабочих мест в сфере АПК

30 Июль 2020 2020-07-30T10:14:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульской области будет создано 4 тысячи рабочих мест в сфере АПК. Это результат реализации 45 соглашений, которые были заключены с 2016 года на сумму более чем на 110 млрд рублей.

Проекты, которые были завершены в 2020 году, предусматривают создание 1 420 новых рабочих мест.

АПК региона включает в себя порядка 1 тысячи сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, более 160 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в которых трудятся около 30 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU