2020-07-30T09:27:41+03:00
Происшествия

В Тульской области водитель "Митсубиси" не уступила дорогу "Субару" и устроила ДТП

В аварии пострадали двое
Мария ВЛАСОВА
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29 июля в 18:30 на 120 км дороги "Золотое кольцо" (КТМР) произошло ДТП. 55-летняя женщина на автомобиле "Митсубиси Аутлендер", выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступила "Субару Импреза" под управлением 36-летнего мужчины и столкнулась с ним.

В результате ДТП водитель "Митсубиси" и ее пассажир, 44-летний мужчина, получили различные травмы и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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