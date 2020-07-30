В Тульской области водитель "Митсубиси" не уступила дорогу "Субару" и устроила ДТП

30 Июль 2020 2020-07-30T09:27:41+03:00

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29 июля в 18:30 на 120 км дороги "Золотое кольцо" (КТМР) произошло ДТП. 55-летняя женщина на автомобиле "Митсубиси Аутлендер", выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступила "Субару Импреза" под управлением 36-летнего мужчины и столкнулась с ним.

В результате ДТП водитель "Митсубиси" и ее пассажир, 44-летний мужчина, получили различные травмы и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU