В Тульской области не поделили дорогу две иномарки: есть пострадавшие
Пострадавших извлекали при помощи аварийно-спасательного инструмента
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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29 июля на 3 км дороги "Кимовск - Березово" столкнулись "Ниссан Икстрейл" и "Фольксваген Поло". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 20:20.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой помощи. Для извлечения пострадавших специалистам пришлось применять аварийно-спасательный инструмент.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU