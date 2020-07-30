2020-07-30T09:16:03+03:00
Происшествия

В Тульской области не поделили дорогу две иномарки: есть пострадавшие

Пострадавших извлекали при помощи аварийно-спасательного инструмента
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

29 июля на 3 км дороги "Кимовск - Березово" столкнулись "Ниссан Икстрейл" и "Фольксваген Поло". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 20:20.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой помощи. Для извлечения пострадавших специалистам пришлось применять аварийно-спасательный инструмент.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области обнаружили очаг бруцеллеза рогатого скота
30 июля в Туле остались без воды дома на ул. М.Мазая и Чаплыгина
В Тульской области появится четыре тысячи рабочих мест в сфере АПК
В Тульской области водитель "Митсубиси" не уступила дорогу "Субару" и устроила ДТП
В Тульской области не поделили дорогу две иномарки: есть пострадавшие
Погода в Туле 30 июля: облачно с прояснением и +24 градуса
В начале августа туляков ждет похолодание
Тульские МФЦ снова заработали в стандартном режиме
С 30 июля по 2 августа в Туле будет заблокировано движение на улице Демонстрации
Для туляков заработала "горячая линия" по некачетсвенным овощам и фруктам
30 июля в Туле многие жители останутся без электричества до самого вечера
В Тульской области засеяли 927,3 тысяч гектаров под сельхозкультуры
В школах Тулы проверяют уровень обеспечения безопасности
Житель Тульской области отработает 300 часов за уклонение от службы в армии
В Тульской области при пожаре спасли двух человек
Тульские поисковики нашли крест 1813 года
В Тульской области в смерти работника предприятия признан виновным руководитель
В Туле бывший участковый заплатит штраф за фальсификацию протоколов
Жителя Тульской области лишили прав из-за заболевания
У жителя Тульской области мошенники выманили от имени знакомой шесть тысяч рублей
Жительница Тульской области избила до смерти 92-летнюю родственницу
В Туле москвич с кровью на горле пугал отдыхающих у реки Воронка
Тульские аграрии намолотили более 160 тысяч тонн зерна