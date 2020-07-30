В Тульской области не поделили дорогу две иномарки: есть пострадавшие

30 Июль 2020 2020-07-30T09:16:03+03:00

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29 июля на 3 км дороги "Кимовск - Березово" столкнулись "Ниссан Икстрейл" и "Фольксваген Поло". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 20:20.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой помощи. Для извлечения пострадавших специалистам пришлось применять аварийно-спасательный инструмент.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU