2020-07-29T17:45:39+03:00
Общество

В школах Тулы проверяют уровень обеспечения безопасности

Согласованы 1 280 паспортов безопасности
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Управление Росгвардии по Тульской областиФото: Управление Росгвардии по Тульской области
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В школах проверяют уровень обеспечения безопасности представители Управления Росгвардии по Тульской области.

Особое внимание уделяется наличию информационных стендов, памяток с порядком действий в случае чрезвычайных ситуаций, схем эвакуации, исправности систем видеонаблюдения, работе кнопок тревожного вызова групп задержания вневедомственной охраны, а также уровню подготовленности работников ЧОПов к действиям в различных ситуациях.

Сотрудники вневедомственной охраны в составе комиссии согласовали 1 280 паспортов безопасности, что составляет 100%. Принято решение о дооснащении всех образовательных учреждений кнопками тревожной сигнализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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