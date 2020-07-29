Тульские МФЦ снова заработали в стандартном режиме

29 Июль 2020 2020-07-29T17:40:02+03:00

МФЦ работают по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 17:00.

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В Тульской области снова заработали многофункциональные центры. При этом учреждения вернулись в штатный режим работы. Теперь туляки могут обратиться за услугами в МФЦ по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 17:00. Однако, прием граждан ведется по предварительной записи.

Чтобы попасть в учреждение, необходимо:

- использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы);

- приходить в МФЦ не ранее чем за 10 минут до времени приема, назначенного по записи;

- соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра;

Записаться на прием в МФЦ можно:

- на официальном сайте mfc71.ru через учетную запись портала Госуслуг (ЕСИА).

- по телефону горячей линии 8-800-450-00-71 или непосредственно в отделениях МФЦ.

Помимо этого, интересующие вопросы можно задать онлайн-консультанту на сайте и в аккаунтах МФЦ в социальных сетях.

Подробная информация о режиме работы отделений и подразделений МФЦ размещена на официальном сайте: https://mfc71.ru/contacts/.

ИСТОЧНИК KP.RU