Тульские МФЦ снова заработали в стандартном режиме
В Тульской области снова заработали многофункциональные центры. При этом учреждения вернулись в штатный режим работы. Теперь туляки могут обратиться за услугами в МФЦ по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 17:00. Однако, прием граждан ведется по предварительной записи.
Чтобы попасть в учреждение, необходимо:
- использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы);
- приходить в МФЦ не ранее чем за 10 минут до времени приема, назначенного по записи;
- соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра;
Записаться на прием в МФЦ можно:
- на официальном сайте mfc71.ru через учетную запись портала Госуслуг (ЕСИА).
- по телефону горячей линии 8-800-450-00-71 или непосредственно в отделениях МФЦ.
Помимо этого, интересующие вопросы можно задать онлайн-консультанту на сайте и в аккаунтах МФЦ в социальных сетях.
Подробная информация о режиме работы отделений и подразделений МФЦ размещена на официальном сайте: https://mfc71.ru/contacts/.
ИСТОЧНИК KP.RU