Житель Тульской области отработает 300 часов за уклонение от службы в армии
Ранее он должен был заплатить штраф
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В Новомосковске 32-летний местный житель был признан виновным по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 60 тыс. рублей. Однако выплачивать его не спешил.
В связи с этим судебный пристав-исполнитель направил в суд представление о замене штрафов другим видом наказания. Данное представление судом удовлетворено, наказание в виде уголовного штрафа заменено на 300 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU