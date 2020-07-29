2020-07-29T17:28:05+03:00
Происшествия

Житель Тульской области отработает 300 часов за уклонение от службы в армии

Ранее он должен был заплатить штраф
Мария ВЛАСОВА
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В Новомосковске 32-летний местный житель был признан виновным по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 60 тыс. рублей. Однако выплачивать его не спешил.

В связи с этим судебный пристав-исполнитель направил в суд представление о замене штрафов другим видом наказания. Данное представление судом удовлетворено, наказание в виде уголовного штрафа заменено на 300 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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