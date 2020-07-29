В Тульской области при пожаре спасли двух человек

29 Июль 2020 2020-07-29T17:01:21+03:00

Изменить размер текста: A A

29 июля в Донском в мкр. Северо-Задонск на ул. Ленина загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 12:32.

На место происшествия выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 5 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. В комнате сгорел диван, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

Пожарные спасли двух человек. По лестничному маршу также было эвакуировано 8 человек. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU