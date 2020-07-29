В Тульской области при пожаре спасли двух человек
29 июля в Донском в мкр. Северо-Задонск на ул. Ленина загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 12:32.
На место происшествия выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 5 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. В комнате сгорел диван, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.
Пожарные спасли двух человек. По лестничному маршу также было эвакуировано 8 человек. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU