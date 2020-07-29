Для туляков заработала "горячая линия" по некачетсвенным овощам и фруктам

29 Июль 2020 2020-07-29T16:57:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Туляки могут пожаловаться на качество овощей и фруктов специалистам Роспотребнадзора. Так с 29 июля Управление запустило свою «горячую линию» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам их годности.

“Горячая линия” будет работать до 12 августа. Туляки смогут получить консультацию специалистов по следующим вопросам:

- нормативные требования к плодоовощной продукции,

- рекомендаций по выбору фруктов и овощей,

- о порядке рассмотрения обращений потребителей.

При обнаружении некачественных продуктов в магазине, можно обратиться по адресу : г. Тула, ул. Оборонная, д.114 и через сайт: http://71.rospotrebnadzor.ru.

Контактные телефоны «горячей линии» (с 9:00 до 12:00., с 13:00. до 18:00 (понедельник – четверг, пятница – до 16 час. 45 мин.):

- Управление (4872) 37-32-57, 37-40-75;

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (4872) 37-35-06

- Алексинский территориальный отдел (48753) 4-09-30, 4-09-07;

- Ефремововский территориальный отдел (48741) 6-54-56, 6-10-11;

- Новомосковский территориальный отдел (48762) 6-42-06;

- Щекинский территориальный отдел (48751) 5-37-37.

ИСТОЧНИК KP.RU