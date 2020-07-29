Для туляков заработала "горячая линия" по некачетсвенным овощам и фруктам
Туляки могут пожаловаться на качество овощей и фруктов специалистам Роспотребнадзора. Так с 29 июля Управление запустило свою «горячую линию» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам их годности.
“Горячая линия” будет работать до 12 августа. Туляки смогут получить консультацию специалистов по следующим вопросам:
- нормативные требования к плодоовощной продукции,
- рекомендаций по выбору фруктов и овощей,
- о порядке рассмотрения обращений потребителей.
При обнаружении некачественных продуктов в магазине, можно обратиться по адресу : г. Тула, ул. Оборонная, д.114 и через сайт: http://71.rospotrebnadzor.ru.
Контактные телефоны «горячей линии» (с 9:00 до 12:00., с 13:00. до 18:00 (понедельник – четверг, пятница – до 16 час. 45 мин.):
- Управление (4872) 37-32-57, 37-40-75;
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (4872) 37-35-06
- Алексинский территориальный отдел (48753) 4-09-30, 4-09-07;
- Ефремововский территориальный отдел (48741) 6-54-56, 6-10-11;
- Новомосковский территориальный отдел (48762) 6-42-06;
- Щекинский территориальный отдел (48751) 5-37-37.
ИСТОЧНИК KP.RU