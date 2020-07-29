29 Июль 2020 2020-07-29T16:44:20+03:00

С 30 июля по 2 августа в Туле будет заблокировано движение на улице Демонстрации Фото: Алексей ФОКИН

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На улице Демонстрации в Туле снова будут проходить дорожные работы. На этот раз они продлятся почти четыре дня - с 30 июля по 2 августа (включительно). В связи с этим остановка, стоянка и движение на некоторых участках по улице Демонстрации будет невозможным.

Так в период ремонтных работ введутся следующие ограничения:

- с 08:00 30 июля до 22:00 1 августа по ул. Демонстрации на участке от ул. Ленина до ул. Лейтейзена;

- 2 августа с 08:00 до 22:00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Лейтейзена до ул. Халтурина.

На время введенных ограничений движение автобусов маршрутов №№ 12, 55 будет происходить по измененной схеме.

Маршрут №12 - Завод РТИ - Птицефабрика "Тульская"

с 08:00 30.07.2020 до 22:00 01.08.2020

ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе

02.08.2020 с 16:00 до 22:00

ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе

Маршрут №55 - Ивановские дачи - 12 проезд (Мясново)

ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Красноармейский пр – ул. Фрунзе - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова

ИСТОЧНИК KP.RU