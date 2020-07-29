Тульские поисковики нашли крест 1813 года
Были обследованы участки местности, где в 1941-43 гг. шли ожесточенные бои
Фото: ТРПОО "ПО "Штурм"
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Поисковики ТРПОО "ПО "Штурм" обнаружили "Железный крест" образца 1813 года. Уникальный артефакт нашли в ходе разведывательно-полевых выездов.
Поисковики обследовали участки местности, где в 1941-1943 гг. шли ожесточенные бои советских войск с частями вермахта в Белевском, Арсеньевском и Чернском районах. Обследованные области представляют повышенный интерес для дальнейшей поисковой работы.
Поиски продолжат.
ИСТОЧНИК KP.RU