Тульские поисковики нашли крест 1813 года

29 Июль 2020 2020-07-29T16:39:29+03:00

Были обследованы участки местности, где в 1941-43 гг. шли ожесточенные бои

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Поисковики ТРПОО "ПО "Штурм" обнаружили "Железный крест" образца 1813 года. Уникальный артефакт нашли в ходе разведывательно-полевых выездов.

Поисковики обследовали участки местности, где в 1941-1943 гг. шли ожесточенные бои советских войск с частями вермахта в Белевском, Арсеньевском и Чернском районах. Обследованные области представляют повышенный интерес для дальнейшей поисковой работы.

Поиски продолжат.

ИСТОЧНИК KP.RU