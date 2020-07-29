29 Июль 2020 2020-07-29T16:30:23+03:00

30 июля в Туле многие жители останутся без электричества до самого вечера Фото: Алексей ФОКИН

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Завтра, 30 июля, в Туле снова произойдет массовое отключение света по ряду адресов. Отключение электроэнергии будет связано с с проведением ремонтно-профилактических работ, об этом сообщает ТГЭС.

В связи с этим 30 июля с 9.00 до 17.00 ток исчезнет по следующим адресам:

ул. Металлургов, 33, 31, 37, 35, 39; ул. Приупская, 20, 21, 21-а; ул. Волкова, 2-а, 8, 6, 6-а; ул. Чаплыгина, 1, 3, 3-а, 5

ул. Оборонная, 96, 100, 98; ул. П. Алексеева, 12-62 ( чётн.), 7-49 (нечётн); ул. М. Смирнова, 53-99 (нечётн.), 42-88 (чётн.), 70-а; пер. М. Смирнова, 1-21

ул. Пробная, 81-97 (нечётн.), 97-а, 104-126 (чётн.); ул. Гармонная, 1-21 (нечётн.), 1-а, 2-а, 2-14 (чётн.); ул. Осташева, 109-153 (нечётн.), 104-140 (чётн.), 140-а

ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.), 35-а; ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.); ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.); ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а; пр-т Ленина, 49

Ул.Пархоменко, 1-43, 2-38; ул.Головина, 1-12; ул.Леваневского, 1-9, 6, 4; ул.Шевченко, 13-а-15-а; ул. Циолковского, 14-18, 41, 43, 45, 49, 49-а, 51; ул. Клюева. 2-28, 1-37-а

ул. Демидовская, 54

п. Горелки: 3-й Горельский пр-зд, 3, 3-а, 9, 11, 17; ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.); ул. Серпуховская, 22-28 (чётн.), 23-37 (нечётн.); ул. Мелиховская, 15, 17

пр-зд Верхний; ул. Батищева, 2-14 (чётн.); пр-зд Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.); пр-зд Нижний, 3, 4, 5, 8; пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а

пр-зд Батищева, 2, 2-а, 2-б; пр-зд Верхний, 12; ул. Бывший Монастырь, 1

пос. Комарки

п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр-зд, 1-16; 4-й Лихвинский пр-зд, 1-37; пр-зд Косой, 1-19

пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.); пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.); пер. Агеева, 1-10

пер. О. Кошевого, 2-18 (чётн.), 1-13 (нечётн.); пер. Врубовой, 41, 41-а, 42, 44, 48; ул. О. Кошевого, 7а, 9

Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-111 (нечётн.); 1-й Полюсный пр-зд, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.); 18-й пр-зд, 4-20 (чётн.), 13, 15; ул. Болотова, 1-а-е, 2-а-ж, 1-19 (нечётн.), 19-а, 22-а, 2-22 (чётн.); ул. Кабакова, 38; 6-й пр-зд, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); 2-й Полюсный пр-зд, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); 7-й пр-зд, 1-б-е, 2-а-и; 3-й Полюсный пр-зд, 1-20; 2- Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.);

7-й Полюсный пр-д, 1-12; 6-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.); 9-й пр-д, 1а-п, 2г, 2е, 3-33 (нечётн.); 1-й пр-д, 20-38 (чётн.), 31-49 (нечётн.); ул. Рогова, 2; ул. В. Краснослободская, 76а

Мясново: 5-й Полюсный пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2, 4, 10, 12, 21, 33; 9-й пр-зд, 2-а-д, 2-6 (чётн.); 10-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-а-д, 2-8 (чётн.); 18-й пр-зд, 21, 27, 33, 35, 43, 40-64 (чётн.); ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.); 6-й Полюсный пр-зд, 11; 11-й пр-зд, 1-а-в, 2-в, 7-а, 1-7 (чётн.); 12-й пр-зд, 1-в, 1-д, 3-7 (нечётн.), 8; 16-й пр-зд, 2-22 (чётн.), 5-а, 5-25 (нечётн.); 17-й пр-зд, 1-28

Мясново: ул. Дружбы, 3, 5, 7, 11-15, 19-33 (нечётн.); Парашютный пр-зд, 2-16, (чётн.), 9-15, (нечётн.), 3, 1-а-з; ул. Тихмянова, 1-а, 1-б, 2-а-г, 19-а, 10, 12, 4, 6, 16, 2-ж, 9; 5-й Полюсный пр-зд, 28, 30-а, 32, 51, 35-47 (нечётн.); 17-й пр-зд, 28, 29, 30; 16-й пр-зд, 24, 27; 18-й пр-зд, 66-92 (чётн.), 78-а, 45-б, 51-б, 51-а, 39-71 (нечётн.); 7-й Полюсный пр-зд, 47, 49, 51

п. Овсянниково: ул. Железнодорожная, 11-24; 2-й пр-зд, 1-10; ул. Станционная, 2-а, 3

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